Türkiye, Dünya Turizminde İddialı Konumda

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin turizmde dünyanın en iddialı ülkelerinden biri olduğunu belirterek, " Türkiye'nin turizmdeki potansiyeli daha da büyük ve her yıl büyüyerek ve yeni rekorlar kırarak dünyada çok daha iyi konumlara gelmesi için çalışmalar içerisindeyiz." dedi.

Alpaslan, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı World Travel Market (WTM- Dünya Seyahat Pazarı) fuarında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Londra'da dünyanın en büyük turizm fuarlarından birine katıldıklarını belirten Alpaslan, "Türkiye artık turizmde dünyanın en iddialı ülkelerinden biri olma konumuna geldi. Artık süper ligdeyiz." ifadelerini kullandı.

" Türkiye'ye olan ilgi çok güzel"

Türkiye'nin bu yıl 60 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşacağını dile getiren Alpaslan, bu rakamın Türkiye ekonomisi için oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Alpaslan, "Türkiye'nin turizmdeki potansiyeli daha da büyük ve her yıl büyüyerek ve yeni rekorlar kırarak dünyada çok daha iyi konumlara gelmesi için çalışmalar içerisindeyiz." diye konuştu.

Bu kapsamda, WTM gibi fuarların oldukça önemli olduğunu vurgulayan Alpaslan, buradaki toplantılar kapsamında Türkiye'de turizmin daha fazla geliştirilmesi için ne gibi çalışmalar yapılması gerektiğine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Alpaslan, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'ye olan ilgi çok güzel. İngiltere de bizim en önemli pazarlarımızdan biri. (İngiltere'den Türkiye'ye gelen turist sayısı) Biliyorsunuz 4 milyona geldik. Üçüncü büyük pazarımız. Bütün bu fırsatları en iyiye dönüştürerek, Türkiye'nin turizmdeki payını daha üst noktalara çıkarma çalışmaları yürütüyoruz. (Görüşmeler) Gayet güzel, bereketli geçiyor."

WTM kapsamında ikili görüşmeler yapan Alpaslan, fuar alanında kurulan Türkiye ve KKTC stantlarını gezdi, bazı özel turizm şirketlerinin temsilcileriyle de bir araya geldi.

WTM fuarı, dünya turizminin buluşma noktası

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve dünyanın en büyük ikinci turizm fuarı olan WTM, dünya çapında en önemli turizm buluşmalarından biri olarak biliniyor.

Seyahat pazarının ana aktörlerini ve turizm profesyonellerini ağırlayan fuar, 7 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.