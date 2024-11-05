Üye Girişi
Haberler

Türkiye, Dünya Turizminde İddialı Konumda

Türkiye, Dünya Turizminde İddialı Konumda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin turizmdeki potansiyelinin her yıl büyüdüğünü ve 60 milyar dolar turizm geliri hedefinin ulaşılabilir olduğunu belirtti. Londra'da düzenlenen WTM fuarında Türkiye'nin turizmdeki rekabet gücünü artırmak için çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin turizmde dünyanın en iddialı ülkelerinden biri olduğunu belirterek, " Türkiye'nin turizmdeki potansiyeli daha da büyük ve her yıl büyüyerek ve yeni rekorlar kırarak dünyada çok daha iyi konumlara gelmesi için çalışmalar içerisindeyiz." dedi.

Alpaslan, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı World Travel Market (WTM- Dünya Seyahat Pazarı) fuarında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Londra'da dünyanın en büyük turizm fuarlarından birine katıldıklarını belirten Alpaslan, "Türkiye artık turizmde dünyanın en iddialı ülkelerinden biri olma konumuna geldi. Artık süper ligdeyiz." ifadelerini kullandı.

" Türkiye'ye olan ilgi çok güzel"

Türkiye'nin bu yıl 60 milyar dolar turizm geliri hedefine ulaşacağını dile getiren Alpaslan, bu rakamın Türkiye ekonomisi için oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Alpaslan, "Türkiye'nin turizmdeki potansiyeli daha da büyük ve her yıl büyüyerek ve yeni rekorlar kırarak dünyada çok daha iyi konumlara gelmesi için çalışmalar içerisindeyiz." diye konuştu.

Bu kapsamda, WTM gibi fuarların oldukça önemli olduğunu vurgulayan Alpaslan, buradaki toplantılar kapsamında Türkiye'de turizmin daha fazla geliştirilmesi için ne gibi çalışmalar yapılması gerektiğine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Alpaslan, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'ye olan ilgi çok güzel. İngiltere de bizim en önemli pazarlarımızdan biri. (İngiltere'den Türkiye'ye gelen turist sayısı) Biliyorsunuz 4 milyona geldik. Üçüncü büyük pazarımız. Bütün bu fırsatları en iyiye dönüştürerek, Türkiye'nin turizmdeki payını daha üst noktalara çıkarma çalışmaları yürütüyoruz. (Görüşmeler) Gayet güzel, bereketli geçiyor."

WTM kapsamında ikili görüşmeler yapan Alpaslan, fuar alanında kurulan Türkiye ve KKTC stantlarını gezdi, bazı özel turizm şirketlerinin temsilcileriyle de bir araya geldi.

WTM fuarı, dünya turizminin buluşma noktası

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve dünyanın en büyük ikinci turizm fuarı olan WTM, dünya çapında en önemli turizm buluşmalarından biri olarak biliniyor.

Seyahat pazarının ana aktörlerini ve turizm profesyonellerini ağırlayan fuar, 7 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
Trump mı Harris mi! ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında

ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında

 ABD'de tarihi günde bir açıklama da Harris'ten: Önümdeki göreve odaklandım

ABD'de tarihi günde Harris'ten ilk sözler! En az Trump kadar net

 Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan dikkat çeken video: Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz

Oy verme işlemi devam ederken Trump'tan dikkat çeken video! Seçmene bir mesajı var
Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu

Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Kasım 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 6 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Kasım Osmangazi, Gemlik, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Kasım Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Kasım Yenimahalle, Etimesgut, Çankaya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Antalya elektrik kesintisi! 6-7 Kasım Kepez, Alanya, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Real Madrid Milan maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Milan geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 6 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Acun Ilıcalı neden PFDK'ya sevk edildi? Kaç maç ceza alabilir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.