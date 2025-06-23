Türkiye, Dünya Turizminde 4. Sıraya Yükseldi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçi ile dünyada en çok turist çeken 4. ülke olduğunu duyurdu. Türkiye, bir önceki yıl 5. sıradan 4. sıraya yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi'ne göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünyada en çok turist çeken ülkeler sıralamasında İtalya'yı geçerek 5. sıradan 4. sıraya yükseldi." ifadesini kullandı.

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, turizm liginde ilk 5 ülke, Fransa, İspanya, ABD, Türkiye ve İtalya oldu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi'ne göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünyada en çok turist ağırlayan 4. ülke oldu. Bir önceki yıla göre bir basamak yükselerek 5. sıradan 4. sıraya çıkan Türkiye, bu alandaki istikrarlı yükselişini sürdürdü. 2024 yılı toplam ziyaretçi sayımız ise 62,3 milyona ulaştı."

Bu büyük başarının, tarihi mirasın ve kültürel zenginliğin etkili biçimde tanıtılmasının, güçlü altyapının ve dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğinin sonucu olduğunu belirten Ersoy, "Türkiye artık sadece izlenen değil, örnek alınan bir turizm ülkesi konumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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