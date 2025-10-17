Haberler

Türkiye Duman Uygulaması: 16 Bin 422 İş Yerine Eş Zamanlı Operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği 'Türkiye Duman Uygulaması' kapsamında 16 bin 422 iş yerinde denetim yaptı. Operasyonda 34 şüpheli tutuklanırken, milyonlarca kağıt sigara, makaron ve kaçak alkol ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, kaçak ve sahte tütün mamulleri satışının engellenmesi ile genel sağlığın korunması maksadıyla, kaçak veya mevzuata aykırı tütün mamulleri satışı yapıldığı değerlendirilen tekel bayi, büfe, bakkal, nargile kafe gibi isimler altında faaliyet gösteren iş yerlerinde "Türkiye Duman Uygulaması" gerçekleştirildi.

14 bin 516 personel ve 122 dedektör köpeğin katılımıyla yapılan uygulamada, 16 bin 422 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Kontrollerde, kayıp olarak aranan 1 kişi ailesine teslim edildi.

Denetimlerde, 15 bin 130 paket sigara, 5 milyon 849 bin 835 makaron, 25 elektronik sigara, 2 imalathane, 12 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği, 2 kilo 172 gram esrar, 844 fişek, 310 gram sentetik uyuşturucu, 187 sentetik hap, 7 bin 967 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 433 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 34'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
