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"Türkiye Dokuma Atlası" sergisi, İstanbul'da kapılarını açacak

AA - Ahmet Esad Şani - Güncel
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'Türkiye Dokuma Atlası' sergisi, İstanbul'da kapılarını açacak

Anadolu'nun binlerce yıllık dokuma hafızasını gün yüzüne çıkaran "Türkiye Dokuma Atlası" sergisi, 19 Nisan'da İstanbul'da açılacak.

İSTANBUL (AA) - Anadolu'nun binlerce yıllık dokuma hafızasını gün yüzüne çıkaran "Türkiye Dokuma Atlası" sergisi, 19 Nisan'da İstanbul'da açılacak.

Türkiye'nin yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getiren sergi, Ankara Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nun ardında İstanbul Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilgililerinin beğenisine sunulacak.

Sergide İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (İTHİB) desteklediği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliğinin de katkı verdiği "Türkiye Dokuma Atlası Projesi" kapsamında hazırlanan geleneksel dokumalar yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülen proje, Anadolu'nun geleneksel dokumalarını bir araya getirerek geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görüyor.

AA / Ahmet Esad Şani - Güncel

İstanbul, Türkiye, Tophane, Nisan, Güncel, Haberler

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