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Türkiye, Doktora Mezun Sayısında Avrupa'da Birinci

Türkiye, Doktora Mezun Sayısında Avrupa'da Birinci
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YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin son 10 yılda doktora mezun sayısındaki artışla Avrupa'da ilk sırada olduğunu açıkladı. 2023 yılında doktora mezun sayısı %20 artarak 13 bin 561'e ulaştı. Yeni müfredat çalışmalarıyla doktora mezunlarının üniversite dışındaki katkıları artırılacak.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin son 10 yılda doktora mezun sayısındaki artış oranı bakımından Avrupa'da ilk sırada yer aldığını söyledi. Doktoraya yönelik yeni müfredat çalışmaları yürüttüklerini belirten Özvar, "Artık doktora mezunlarının üniversite dışında çok daha geniş bir alanda hizmet vermesini, ülkemiz ekonomisine, araştırma kapasitesine ve teknolojik gelişmesine katkı vermesini istiyoruz" dedi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2019 yılından bu yana yürütülen "Üniversite İzleme ve Değerlendirme" çalışmaları kapsamında, üniversitelerin gelişimini izlemek ve değerlendirmek amacıyla hazırlanan 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu yayımlandı. Rapora göre; doktora mezun sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında arttı. Doktora programlarında 100 ve üzeri mezun veren üniversite sayısı da 36'ya yükseldi.

2023 yılında, 166 üniversiteden toplam 13 bin 561 öğrenci doktora derecesiyle mezun oldu. Bu sayı 2022 yılında 11 bin 290 olarak gerçekleşmişti. Buna göre, doktora mezun sayısında bir önceki yıla göre bin 271 kişilik bir artış sağlandı. Rapora göre, son 6 yılda doktora mezunu öğrenci sayıları en yüksek seviyeye ulaştı. 2020 yılında 51,32 olan yıllık ortalama mezun sayısı, 2023 yılında 81,69'a yükseldi."

"En fazla doktora mezunu veren üniversite 846 mezunla Ankara Üniversitesi oldu"

Rapora göre, en fazla doktora mezunu veren üniversite üniversite 846 mezunla Ankara Üniversitesi oldu. Ankara Üniversitesini 642 mezunla İstanbul Üniversitesi, 626 mezunla Gazi Üniversitesi, 542 mezunla Marmara Üniversitesi ve 526 mezunla Hacettepe Üniversitesi takip etti. Sıralamada Ege Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi doktora mezunu veren ilk 10 üniversite içinde yer aldı. Rapora göre, listede yer alan her bir üniversitenin geçmiş yıllara ait verisi dikkate alınarak hesaplama yapıldığında ise ilk 3'ü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olmak üzere 6 üniversite doktora mezunu öğrenci sayısında istikrarlı gelişme gösterdi.

Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, bir önceki yıla göre doktora mezunu sayısının artmasını sevindirici olduğunu söyledi. Özvar, Türkiye'nin son 10 yılda doktora mezun sayısındaki artış oranı bakımından Avrupa'da ilk sırada yer aldığını belirtti.

Doktora programlarına ilişkin yeni bir çalışma başlatıldığını bildiren Özvar, "Doktora derecesi sadece üniversiteden kadro almanın bir aracı olarak görülmekten çıkmalıdır. Artık ülkemizde doktora mezunu veren programlar sadece üniversitelere öğretim elemanı değil aynı zamanda iş dünyasına ve sanayiye hizmet verecek ve bu sektörlerde çalışmaya uygun bir şekilde yetiştirilecektir" dedi.

Doktoraya yönelik yeni müfredat çalışmaları yürüttüklerini belirten Özvar, "Sektör ve iş dünyasının temsilcilerinin de görüşlerini alıyoruz. Artık doktora mezunlarının üniversite dışında çok daha geniş bir alanda hizmet vermesini, ülkemiz ekonomisine, araştırma kapasitesine ve teknolojik gelişmesine katkı vermesini istiyoruz" bilgisini verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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