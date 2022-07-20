Türkiye, Dohuk'taki saldırının faillerinin açığa çıkarılması için Irak'a iş birliği önerdi - Haberler

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Türkiye, Dohuk'taki saldırının faillerinin açığa çıkarılması için Irak'a iş birliği önerdi

AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Türkiye, Dohuk'taki saldırının faillerinin açığa çıkarılması için Irak'a iş birliği önerdi

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde, bugün bir dere kenarına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir.

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde, bugün bir dere kenarına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde bir dere kenarına yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğinin, 23 kişinin ise yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği bildirdi.

Açıklamada, bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenerek, ölenlerin yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve hükümetine taziye bildirildi. Yaralılara da acil şifalar dilendiği aktarıldı.

Türkiye'nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir.

Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır.

Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz."

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Türkiye Zaho Irak Güncel Haberler

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