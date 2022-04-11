Türkiye Diyanet Vakfından Zambiya'da 500 aileye ramazan yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı dolayısıyla Zambiya'da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda paketi dağıttı.

Başkent Lusaka'daki gıda paketi dağıtımına TDV Kampanya Yönetimi Sorumlusu Selman Yurteri ile Genel Müdürlük Özel Kalemi Ahmet Kandemir katıldı.

Yurteri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lusaka'nın 5 bölgesinde yardıma muhtaç olduğu tespit edilen 500 aileye gıda kolisi dağıttık." dedi.

Bölge halkının yardımlardan memnun kaldığını vurgulayan Yurteri, çocukların da TDV görevlilerini "teşekkürler Türkiye" sözleriyle uğurladığını aktardı.

Awqaf İnsani Yardım Vakfı Başkanı Shaban Phiri de Zambiya'daki ihtiyaç sahibi insanlara yardım yapılmasının çok önemli olduğunu kaydederek Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.