Türkiye Diyanet Vakfından, Sudan'daki Afrikalı öğrencilere iftar - Haberler

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Türkiye Diyanet Vakfından, Sudan'daki Afrikalı öğrencilere iftar

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Türkiye Diyanet Vakfından, Sudan'daki Afrikalı öğrencilere iftar

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Sudan'ın başkenti Hartum'daki Uluslararası Afrika Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencileri iftarda buluşturdu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Sudan'ın başkenti Hartum'daki Uluslararası Afrika Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencileri iftarda buluşturdu.

Hartum Yunus Emre Enstitüsü bahçesindeki programa, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Din İşleri Müşaviri ve TDV Sudan Temsilcisi Abdullah Şen, Eğitim Müşaviri Gökhan Bozbaş ve yaklaşık 200 öğrenci katıldı.

Programda öğrencilere Türkçe ve Türkiye'deki eğitim imkanları hakkında bilgi verildi.

İftar programı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

AA / Ömer Erdem - Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı, Hartum, İftar, Sudan, Güncel, Haberler

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