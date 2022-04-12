Türkiye Diyanet Vakfından Malavi'de 1000 aileye yardım - Haberler

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Türkiye Diyanet Vakfından Malavi'de 1000 aileye yardım

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Türkiye Diyanet Vakfından Malavi'de 1000 aileye yardım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı dolayısıyla Malavi'de ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda paketi dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı dolayısıyla Malavi'de ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda paketi dağıttı.

TDV Malavi yardım kampanyası sorumlu Su Lütfullah Sarıgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca Malavi'de yapılan yardımlar kapsamında 4 bölgede su kuyusu açıldığını, bu kuyuların güneş enerjisi ile çalıştığını belirtti.

"Ramazan yardımları kapsamında 1000 aileye gıda paketi dağıttık." diyen Sarıgül, yardımların ulaştırıldığı ihtiyaç sahibi ailelerin Türkiye'ye ve hayırseverlere teşekkürlerini ifade ettiklerini aktardı.

Ramazan yardımlarının dağıtımına TDV yetkililerinden Rahmetullah Ahmet Akay ve Remzi Zorpuzan katıldı.

Yetkililer, bu arada, Türkiye'de ilahiyat fakülteleri ve imam hatip liselerinde eğitim görmek isteyen Malavili öğrencilerle mülakat da yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfından Malavi'de 1000 aileye yardım

Türkiye Diyanet Vakfından Malavi'de 1000 aileye yardım

Türkiye Diyanet Vakfından Malavi'de 1000 aileye yardım

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan, Malavi, su, Güncel, Haberler

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