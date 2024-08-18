TDV, Son 2 Yılda 100 Milyon İhtiyaç Sahibine Yardım Ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdür Yardımcısı Recep Şükrü Balkan, son 2 yılda 100 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

Balkan, "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü" dolayısıyla, vakfın çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

TDV'nin 1975'ten bu yana Türkiye dahil 149 ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Balkan, bu ülkelerdeki mağdur ve ihtiyaç sahibi insanlara, vatandaşların emanet ettiği hayırları ulaştırma misyonu taşıdıklarını söyledi.

Balkan, her yıl vatandaşlardan vekaletle alınan kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını, geçen Kurban Bayramı'nda 78 ülkedeki 348 nokta ve bölgede kurbanların kesildiğini aktararak, "Yaklaşık 35 milyon insana bu etleri ulaştırdık. Çok büyük bir rakam ve gerçekten bu konuda büyük bir hizmet. Ülkemizdeki deprem bölgesini özellikle öne almak suretiyle bu hizmetleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

Yaklaşık 1 milyon 50 bin Filistinliye kurban etlerini ulaştırmak için büyük gayret ettiklerini aktaran Balkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz salı günü ilk partiyi Gazze'ye sokup Filistinli kardeşlerimize ulaştırmayı başardık. Bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Orada bir senelik etleri muhafaza edebileceğimiz imkanları sağladık ve peyderpey imkan buldukça oradan Gazze'ye, Filistinli kardeşlerimize bu etleri ulaştırıyoruz."

Ramazan ayında da birçok ülkede faaliyetler yürütüldüğünü anlatan Balkan, yaklaşık 2 milyon 46 bin ihtiyaç sahibine yardımda bulunduklarını, dağıtımlarda Filistin ve deprem bölgelerine öncelik verdiklerini vurguladı.

10 milyon kişi açılan su kuyularından faydalanıyor

TDV Genel Müdür Yardımcısı Balkan, dünyanın farklı noktalarında açtıkları su kuyularına ve projelerine ilişkin de bilgi verdi.

Şu ana kadar 1115 su kuyusu açtıklarını ve yaklaşık 10 milyon insanın hizmetine sunduklarını bildiren Balkan, "Bizim açtığımız su kuyuları 15 ila 25 yıl arasında faal bir şekilde çalışan su kuyuları. Bunlar 50 ila 500 metre derinliklerde açılan sondaj kuyulardır. Elektrikli ve güneş enerjisiyle çalışır. Bu noktada elektrikli pompa ile insanların musluklardan istifade etmesine olanak sağlıyoruz." diye konuştu.

Devam eden 171 su kuyusu projesi olduğunun altını çizen Balkan, özellikle su kuyusu açılmasında şartlı bağış olarak vatandaşların talebi olması durumunda hemen o ülkede su kuyusu açtıklarını söyledi.

Somali ve Sudan'a 27 tır gönderildi

Balkan, Türkiye'de ve dünyada 8 binden fazla yetime kucak açtıklarını bildirdi.

Bu kişilerin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenildiği, yetimlerin bazı bölgelerde başlattıkları proje ile geçimlerini sağlayabilmelerine olanak verildiğini ifade eden Balkan, "Mesela Etiyopya'da oranın meşhur bir ekmeği var ve bu ekmek makinalarda yapılıyor. Biz ailelere bu makinalardan temin etmek suretiyle adeta balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek anlamında imkan sağlıyoruz. Bu da çok önemli hizmetlerimizden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Balkan, Filistin başta olmak üzere Somali, Sudan, Bangladeş, Afganistan gibi ülkelerde çok ciddi yardımlar yaptıklarını aktardı.

Sudan ve Somali'de yaklaşık 25 milyon kişinin açlıkla mücadele ettiğini ve ölümle karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Balkan, "En son Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla AFAD tarafından temin edilen 2 gemiye biz de 27 tırlık yardımla katkıda bulunmuş olduk. Bu bölgelere yardımda bulunmaya devam ediyoruz." dedi.

"Ülkelerinin yönetim kademelerinde görev aldıklarını gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz"

Balkan, vakfın "Hediyem Kur'an Olsun" ve "Hediyem Kitap Olsun" projelerine ilişkin de açıklamada bulundu.

"Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında 2 milyon 284 bin Kur'an-ı Kerim bastırdıklarını anlatan Balkan, "Bunları niye yapıyoruz? Çünkü özellikle Afrika'da bazı bölgelerde tahtalara ve taşlara yazmak suretiyle Kur'an öğrenmeye ve öğretilmeye çalışılıyor. Buralara 1 milyon 835 bin civarında Kur'an-ı Kerim'i onların diline göre bastırmak suretiyle gönderdik." ifadelerini kullandı.

Balkan, "Hediyem Kitap Olsun" projesinde ise şu ana kadar 52 bin kitap basıldığını ve Türkiye'nin çeşitli kurum, kuruluşlarının ve okulların kütüphanelerine kitap katkısı sunduklarını belirtti.

Vakıf olarak 114 ülkeden mülakatla öğrenci seçerek Türkiye'ye getirdiklerini, uluslararası imam hatip ve uluslararası ilahiyat fakültelerinde okuttuklarını ve her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktaran Balkan, "Bu gençlerimiz ülkelerine döndüklerinde, ülkelerinin yönetim kademelerinde görev aldıklarını gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. Bizzat bunu müşahede ettik. O ülkelere gittiğimizde bizi karşılayan veya bizim çalıştığımız partner dediğimiz kuruluşlarda görev alıyorlar bu gençlerimiz. Bundan dolayı biz çok mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Depremde ekiplerimiz 51 vatandaşımızı enkazın altından sağ kurtardı"

Recep Şükrü Balkan, Türkiye ve dünyada 4 bin 68 cami inşaatını tamamladıklarını bildirdi.

Hayırsever vatandaşların emanet ettiği hayırları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını vurgulayan Balkan, "Bütün bunları Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın riyasetinde, son 2 yılda 100 milyonun üzerinde insana yardım ulaştırdık." bilgisini paylaştı.

AFAD'ın başkanlığında yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde de bulunduklarını belirten Balkan, "Şu anda Denizli, Ordu ve Bartın illerimiz akredite olmuş durumda. Allah göstermesin bir afet olduğunda AFAD'ın öncülüğünde hazır olan illerimiz buna ilave olacak. Şu anda 7-8 ilimiz de son noktaya gelmiş durumda. Burada da çok ciddi bir emek sarf ediliyor, çok ciddi bir hizmet var. Hatta son depremde ekiplerimiz, 51 vatandaşımızı enkazın altından sağ olarak kurtardı." dedi.

"Türkiye gerçekten bütün dünya ülkelerinde beklenen ülke"

Balkan, yurt dışındaki yardımların önemine dikkati çekerek, "İnanın yurt dışında kötü şartlar altında yaşayan insanları bizzat gözlerimizle gördüğümüzde ben şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim, Türkiye için belki klişe bir laf olarak tarihe geçmiş olabilir ama Türkiye gerçekten bütün dünya ülkelerinde beklenen ülke." dedi.

Brezilya'daki azınlık Müslümanların da vakfa müracaat ettiklerini belirten Balkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizden yardım eli uzanmasını bekliyorlar. Bizim dünyanın neresinde olursa olsun mazlum durumda olan, ihtiyaç halinde olan bir Müslümana el uzatmak Müslüman olarak bizlerin vazifesi, görevi. Sadece ülkemiz değil, ülkemize tabii ki öncelik tanıyacağız ama yurt dışındaki insanlara da yardım etmek bir Müslüman olarak bizim vazifemiz. İslam'ın da bir emri bu. Nerede acı çeken, nerede ihtiyaç sahibi bir Müslüman varsa biz onlara el uzatmak mecburiyetindeyiz."