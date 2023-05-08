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Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da 1150 Kur'an-ı Kerim dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da 1150 Kur'an-ı Kerim dağıttı

Güncel Haberler

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 1150 Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 1150 Kur'an-ı Kerim dağıttı.

"Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında başkent Abuja'ya bağlı Kuje ve Dutse bölgelerinde ülkenin yerel dillerine çevrilen 1150 Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Dağıtım programına, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire Başkanı Abdülcelil Alpkıray ile Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç da katıldı.

TDV, daha önce başkenti Abuja ile Kano eyaletindeki Müslümanlara 2 bin Kur'an-ı Kerim hediye etmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

Batı Afrika Nijerya Güncel Haberler

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