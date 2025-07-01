Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Yaz Okulu Programı

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Yaz Okulu Programı
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Türkiye Diyanet Vakfı, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik 7-19 Temmuz ve 21 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde ücretsiz yaz okulu düzenliyor. Programda Kur'an eğitimi, hitabet dersleri, atölye çalışmaları ve sosyal etkinlikler yer alacak.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen yaz okulu başlıyor.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, vakfın Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Ankara'daki TDV Gençlik Kolları Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek eğitim programı kapsamında, lise öğrencileri için "5x2 Yaz Okulu", üniversite öğrencileri için ise "Genç Akademi Yaz Okulu" programı düzenlenecek.

Programlar kontenjanla sınırlı olacak ve erkek öğrenciler için 7-19 Temmuz, kız öğrenciler için ise 21 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde ücretsiz gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin dini, ahlaki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek yaz okulunda, Kur'an-ı Kerim eğitimi, temel dini bilgiler, etkili iletişim ve hitabet dersleri, tarih dersleri, atölye çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler, sanatsal faaliyetler, spor aktiviteleri ve alanında uzman isimlerin katılımıyla söyleşi ve seminerler yer alacak.

Başvuru süreci 4 Temmuz Cuma günü sona erecek. Kayıt işlemleri, lise öğrencileri için "https://forms.gle/k5fk4eGJUwAZPriH8" üniversite öğrencileri için "https://forms.gle/8vo2Tfsk3ATpNmTS7" linklerindeki çevrim içi formlar aracılığıyla yapılabilecek.

Programlarla ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, "0312 309 69 40" numaralı telefondan vakıf yetkilileriyle iletişime geçebilecek.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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