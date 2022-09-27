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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet ve kırtasiye desteği

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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet ve kırtasiye desteği

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 39 ildeki maddi imkanı kısıtlı 10 bin 48 öğrenciye, hayırseverlerin desteğiyle kıyafet ve kırtasiye yardımı yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 39 ildeki maddi imkanı kısıtlı 10 bin 48 öğrenciye, hayırseverlerin desteğiyle kıyafet ve kırtasiye yardımı yaptı.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, yaptığı yazılı açıklamada, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla, ihtiyaç sahibi ailelerin öğrenim gören çocuklarına kıyafet ve kırtasiye desteğinde bulunulduğunu belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılının başından bu yana 39 ildeki maddi imkanı kısıtlı 10 bin 48 öğrenciye hayırseverlerin desteğiyle kıyafet ve kırtasiye yardımı yaptıklarını aktaran Turan, destek alan öğrenci sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.

Turan, vakfın kurulduğundan bu yana, toplam 2 milyon 587 bin 753 ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet ve kırtasiye desteği verildiğini, yardımlarının artarak süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

İzani Turan Güncel Haberler

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