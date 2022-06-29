Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Gazze'deki Kurban Bayramı Projesi'ne destek - Haberler

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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Gazze'deki Kurban Bayramı Projesi'ne destek

AA - Nour Mahd Ali Abu Aisha - Güncel
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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Gazze'deki Kurban Bayramı Projesi'ne destek

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, bu yıl da Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV), vekaletle kurban programı kapsamında Gazze'deki "Kurban Bayramı Projesi"ne destek olacağını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, bu yıl da Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV), vekaletle kurban programı kapsamında Gazze'deki "Kurban Bayramı Projesi"ne destek olacağını duyurdu.

Bakanlığa bağlı Zekat ve Yardım Birimi Genel Müdürü Usame İslim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda Filistinli ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtmayı öngören bir projeyi hayata geçirmeye hazırlandığını ifade etti.

Bu projenin, TDV'nin desteğiyle gerçekleştirileceğini kaydeden İslim, projenin TDV ile iş birliği içerisinde onuncu yılına girdiğini söyledi.

İslim, proje kapsamında yaklaşık 100 büyük baş hayvanın etlerinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını, bölgedeki yaklaşık 15 bin aileye, her bir aileye bir kilogram et verilecek şekilde taksim yapılmasının planlandığını aktardı.

Filistinli yetkili, ailelere, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bulunan zekat komiteleri aracılığıyla ulaşılacağını kaydetti.

"Türk halkına ve hükümetine, 15 yılı aşkın süredir İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi çabalarından dolayı teşekkür ederiz." diyen İslim, bu projenin Türkiye ile Gazze arasındaki yakın ilişkinin doğasını somutlaştırdığını belirtti.

İslim, Türkiye'deki kardeşlerinin, Gazze halkına iyiliğinin onlar feraha kavuşana kadar devam ettiğini ifade etti.

Filistinli yetkili, Türkiye'nin Gazze halkına sunduğu hediyelerin, bayramda yüzleri güldüreceğini dile getirdi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana hava, kara ve denizden abluka altında tutuyor.

AA / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Güncel

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