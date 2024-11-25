Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 5. Sınıf Öğrencilerine Kur'an-ı Kerim Dağıtımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kur'an-ı Kerim" ve "Peygamberimizin Hayatı" derslerini seçen 5'inci sınıf öğrencilerine Kur'an-ı Kerim dağıttı.

TDV, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, "Dersimi Seçiyorum Kur'an'ımı Alıyorum" projesi kapsamında, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan Abdurrahim Karakoç Ortaokulunda program düzenledi.

Program kapsamında, "Kur'an-ı Kerim" ve "Peygamberimizin Hayatı" derslerini seçen 5'inci sınıf öğrencilerine Kur'an-ı Kerim dağıtılırken, okul öğretmenlerine ise TDV yayınlarından çıkan "Öğretmenlerimizle Başbaşa" kitabı hediye edildi.

Burada konuşan TDV Genel Müdürü İzani Turan, projeyle öğrencilerin öz değerlerinden uzak kalmamasını amaçladıklarını belirtti.

Bunun en önemli kaynağının ise Kur'an-ı Kerim ve hadisler olduğunu belirten Turan, bu doğrultuda çocuklara Kur'an-ı Kerim dersini seçmelerini, kendilerinin de bu dersi seçen öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etmeyi planladıklarını bildirdi.

"25 bin 216 Kur'an-ı Kerim dağıttık"

Turan, bu konuda Ankara'da müthiş bir mesafe aldıklarını kaydederek, "Biz, ' Türkiye'de acaba 5-10 bin civarında bir şey olur mu?' diye düşünürken bir anda talep patlaması yaşadık. 25 bin 216 Kur'an-ı Kerim'in, Türkiye'nin çeşitli okullarında dağıtımını yapmış olduk." ifadelerini kullandı.

Proje hakkında

TDV, "Dersimi Seçiyorum Kur'an'ımı Alıyorum" projesiyle "Kur'an-ı Kerim" ve "Peygamberimizin Hayatı" derslerini seçen 5'inci ve 9'uncu sınıf öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye ederek, vakfın eğitime ve manevi değerlere verdiği önemi vurgulamayı hedefliyor.

Vakıf, projeyle ayrıca hem eğitim camiasında hem de toplum genelinde farkındalık oluşturmayı ve öğrencilerin dini bilgilerini pekiştirmeyi amaçlıyor.