Haberler

Türkiye Diyanet Vakfı, Lübnan'da 1700 Yetim Öğrenciye Eğitim Desteği Sağladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, Lübnan'da düzenlenen etkinlikte 1700 yetim öğrenciye okul malzemesi desteğinde bulundu. Etkinliğe Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi ve TDV Genel Müdürü katılarak Türkiye'nin Lübnan halkına olan desteğini vurguladılar.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Yetim Etkinlik ve Sosyal Destek Programı kapsamında Lübnan'da 1700 yetim öğrenciye okul malzemesi desteğinde bulundu.

TDV ile Jeel Sürdürülebilir Kalkınma Derneği işbirliğinde, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, TDV Genel Müdürü İzani Turan ve Lübnanlı yetkililer katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Lütem, Türkiye'de meydana gelen depremin ardından, Lübnan'ın yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen ilk yardım ekibi gönderen ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

Lütem, Türkiye'nin her zaman Lübnan'ın ve Lübnan halkının yanında yer almaya devam edeceğini vurguladı.

TDV Genel Müdürü Turan da Lübnanlı yetim çocukların yalnız olmadığını belirterek, "Türkiye, halkıyla ve devletiyle Lübnan'ın ve Lübnanlı çocukların yanındadır." ifadelerini kullandı.

Turan, TDV'nin bu destekle yetimlere karşı sorumluluğunu bir kez daha yerine getirdiğini kaydetti.

Sayda Belediye Başkanı Temsilcisi Enci Atroni ise TDV'nin sağladığı eğitim desteğinden dolayı Türkiye'ye ve TDV'ye teşekkür etti.

Program kapsamında 1700 yetim öğrenciye çanta ve çeşitli okul malzemelerinden oluşan eğitim paketleri dağıtıldı.

Etkinlikte düzenlenen çeşitli aktivitelerle çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
Donald Trump: Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız

Trump'ın bu kararı tüm dünyayı etkileyecek! Çin'e dev yaptırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Tarihi anlar! İsrail çekilirken halk harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.