Türkiye Diyanet Vakfı Kamerun'da Yetimlere Yardımda Bulundu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen programda yetim çocuklara 1000 kırtasiye seti ve 1000 kıyafet yardımında bulundu.

Başkent Yaounde'deki TDV yerleşkesinde yardım programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Kamerun Din Hizmetleri Müşaviri Mekki Solmaz, TDV Danimarka Şube Sorumlusu Engin Arslan ve TDV Afrika Bölge Koordinatörü Burak İnce katıldı.

Büyükelçi Öskiper, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayından bu yana ülkenin farklı şehirlerinde yetimlere yönelik faaliyetlerin artırıldığını söyledi.

Öskiper, birkaç gün önce Foumban şehrinde ve 10 Eylül'de Garoua kentinde yapılan yardımların ardından Yaounde'de de bir kez daha yetimlere destek olduklarını ifade etti.

Bugün yetimlere 1000 adet kırtasiye ve 1000 adet kıyafet desteği sağladıklarını kaydeden Öskiper, "Bu yardımlarımız sadece bir destek olarak değil, aynı zamanda Türkiye ile Kamerun halkı arasındaki ilişkileri güçlendiren bir köprü olarak görülmelidir." dedi.

Din Hizmetleri Müşaviri Solmaz ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son bir hafta içinde Foumban ve Maroua şehirlerinde 6 adet su kuyusunun açılışını yaptık. Ayrıca Maroua'da 50 büyükbaş hayvan keserek başta yetimhaneler olmak üzere fakir ve yoksul ailelere dağıttık." ifadelerini kullandı.