Türkiye Diyanet Vakfı ile DİTİP, Senegal'de ramazan programına başladı - Haberler

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Türkiye Diyanet Vakfı ile DİTİP, Senegal'de ramazan programına başladı

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
Türkiye Diyanet Vakfı ile DİTİP, Senegal'de ramazan programına başladı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), bu yıl "Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var" temasıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde Senegal'de ramazan programını başlattı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), bu yıl "Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var" temasıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde Senegal'de ramazan programını başlattı.

Başkent Dakar'daki Selam Camisi'nde düzenlenen programın açılışına, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, TDV temsilcisi Tarık Akkoyun, İslam Kalkınma ve Eğitim Forumu Genel Sekreteri Mohamed Said Ba ve basın mensupları katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Kavas, Senegal ve Türkiye'nin kardeş olduğuna dikkati çekerek, 2 ülke arasındaki ilişkilerin sadece insani yardımla sınırlı kalmadığını söyledi.

İlişkilerin siyasi, ekonomik ve diplomatik boyutu bulunduğunu anlatan Kavas, buna karşın ilişkilerdeki en önemli boyutun ise paylaşmak olduğunun altını çizdi.

TDV temsilcisi Akkoyun da ramazan boyunca Dakar'ın farklı semtlerinde ihtiyaç sahiplerine 1700 gıda kolisi dağıtacakları, ülkenin kuzeyi ve güneyinde 6 su kuyusu açacakları bilgisini verdi.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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