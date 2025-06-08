Türkiye Diyanet Vakfı Güney Sudan'da 67 Bin Aileye Kurban Etini Ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı Güney Sudan'da 67 Bin Aileye Kurban Etini Ulaştırdı
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Türkiye Diyanet Vakfı, Güney Sudan'da 2 bin 250 büyükbaş kurban keserek 67 bin 500 aileye yardımda bulundu. Kesim sonrası etler, titizlikle paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Güney Sudan'da 2 bin 250 büyükbaş kurbanı keserek 67 bin 500 aileye ulaştırdı.

TDV Güney Sudan Ekip Başkanı Furkan Akçakıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Sudan'ın Juba, Terkeka, Wau, Kuajok, Aweil ve Malakal bölgelerinde yer alan toplam 13 farklı kesim noktasında 2 bin 250 büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kesimlerin ardından kurban etlerinin titizlikle paketlendiğini aktaran Akçakıl, toplamda ihtiyaç sahibi 67 bin 500 aileye ulaştırılan kurban etleriyle yaklaşık 270 bin Güney Sudanlının, TDV'nin Kurban Programı'ndan faydalanmış olduğunu dile getirdi.

Akçakıl, TDV olarak mazlum ve muhtaç coğrafyalarda yürüttükleri kurban organizasyonlarıyla hem ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüklerini hem de Türk milletinin emanetlerini güvenle yerine ulaştırmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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