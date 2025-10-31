Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze'ye 20 Tır İnsani Yardım Gönderdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Mısır üzerinden insani yardım yüklü 20 tırı Gazze Şeridi'ne gönderdi.

TDV, İsrail'in iki yıldan fazla süredir abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım kampanyasını sürdürüyor.

TDV, gıda maddeleri ve temizlik ürünlerinden oluşan 20 tırı başkent Kahire'de düzenlenen törenle Gazze'ye ulaştırılmak üzere el-Ariş kentine gönderdi.

Türkiye, devleti ve milletiyle hep Gazze'nin yanında oldu

TDV Genel Müdürü İzani Turan, törendeki konuşmasında, bütün dünyanın uzun süreden beri Gazze Şeridi'nde yaşanan soykırım ve insanlık dramını seyretmekle yetindiğini söyledi.

Ancak dünyadaki vicdan sahibi insanların Gazze'ye ilgisinin de devam ettiğini dile getiren Turan, "Bu süre içerisinde Türkiyemiz milletiyle, devletiyle ve STK'larıyla hep Gazze'nin yanında oldu ve olmaya devam ediyor." dedi.

Bu nedenle Mısır'da Gazze'deki Filistin halkının yanında oldukları mesajını verdiklerini aktaran Turan, El-Hayr Yardım Derneği aracılığıyla Gazze'ye 20 tır insani yardım göndermeye gayret ettiklerini söyledi.

Türkiye dün olduğu gibi bugün de Filistin meselesinde mazlumun yanında yer aldı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar da Gazze Şeridi'ndeki dramın insan tasavvuru ve tahammülünün mümkün olmadığı bir boyuta ulaştığına dikkati çekti.

Filistin halkının 2 yıl boyunca Gazze Şeridi'nde bombardıman, katliam ve soykırıma maruz kaldığını hatırlatan Hazırlar, şunları kaydetti:

"Her savaşın faturalarını çocuklar ve masum insanlar ödüyor. Gazzeli kardeşlerimiz de bu savaşın neticesinde temel insani noktada birçok ihtiyaçları oldu. Gazzeliler insanca yaşamaya muhtaç oldular."

Hazırlar, Türkiye'nin necip milleti ve aziz devletiyle dün olduğu gibi bugün de Filistin meselesinde mazlumun yanında yer aldığının altını çizerek, "Necip milletimiz de kendisine devredilen bu tarihi mirası yaşatmak gayesiyle bu mazlum kardeşlerimize yardımlarını TDV aracılığıyla ulaştırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin, İsrail'in soykırımı başlattığı günden bu yana TDV aracılığıyla Gazze Şeridi'ne bin tır insani yardım ulaştırdığını belirten Hazırlar, "Şu ana kadar toplamda 40 milyon doları aşan bir yardım Gazzeli kardeşlerimize ulaştı." dedi.

Hazırlar, Gazze Şeridi için yeniden ayağa kalkma dönemi olduğu bugünlerde Türk milletinin emaneti 20 tırdan oluşan insani yardımları göndermeye çalıştıklarını belirtti.

Bu, Türk milletinin mağdur ve mazlum Gazze halkına şefkatinin yansımasıdır

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de TDV ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmaları kapsamında insani yardım yüklü 20 tırı Gazze'ye göndermek için burada bulunduklarını ifade etti.

Bu yardım çalışmalarının aslında Türk milletinin Gazze'deki mağdur ve mazlum Filistin halkına gösterdiği şefkat ve hassasiyetin bir yansıması olduğuna vurgu yapan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aylar sonra bu yardımları mümkün kılan zemin, Türkiye'nin büyük katkıda bulunduğu, Mısır, ABD ve Katar'ın Hamas ve İsrail'le müzakere ettiği ateşkes anlaşmasıdır. Bu sayede Mısır üzerinden geniş ölçekli yardımların girişi sağlanabildi. Yani Türkiye hem ateşkeste hem uzun vadeli barışta hem de insani yardımların Gazze'ye girişinde Mısır'la işbirliği halinde bölgesel ortaklarla çok büyük çabalar harcadı."

Gazze'nin bekası için Türkiye'nin her alanda çabalarını sürdürdüğünün altını çizen Büyükelçi Şen, Mısır'la işbirliği içinde Gazze'ye insani yardımları ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Gazze'deki insani kriz devam ediyor

Dışişleri Bakanlığı Filistin Yardımları Koordinatörü Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu ise imzalanan barış planı ve olumlu bazı gelişmelere rağmen Gazze Şeridi'ndeki insani krizin devam ettiğini söyledi.

Uzun süre bombardıman ve yıkıma maruz kalan bölgeye insani yardımların yanı sıra Gazze'yi yeniden ayağa kaldırılması ve oradaki yaralıların tedavi edilmesinin önemine işaret eden Güllüoğlu, "Gazze'de insan onuruna yakışan bir hayatın kurulmasını istiyoruz." dedi.

Gıda maddelerinin temel ihtiyaç olduğu ancak bunların yanında ilaç ve yaralıların tedavisinin de bir o kadar öncelikli temel bir ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Güllüoğlu, kış mevsiminin yaklaştığı ve Gazze'deki insani koşulların daha da zorlaşacağını ifade etti.

Güllüoğlu, Mısır'ın insani yardımların ulaştırılmasında sağladığı kolaylıklara da dikkati çekti.