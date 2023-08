Türkiye Diyanet Vakfı Adıyaman'daki depremzedelere yardım dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Adıyaman'daki depremzedelere 13 bin gıda ve hijyen kolisi dağıtıldı.

6 Şubat depreminde ağır hasarlar alan Adıyaman'da, binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremzede vatandaşların barınmaları için kentin bir çok farklı noktasına kurulan konteyner kentlerde yaşamlarını sürdüren depremzedelere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından gıda ve hijyen kolisi dağıtıldı. Dağıtıma Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan'da katılarak depremzedelere kendi elleriyle yardım kolisi verdi.

Yardımların aralıksız bir şekilde devam edeceğini ve depremzedeleri asla yalnız bırakmayacaklarını dile getiren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, "Geniş zamanda dar zamanda, sıkıntılı zamanlarda her an ve her daim yanlarında olacağımıza dair bizim onlara bir sözümüz var. Çünkü biz onların hizmetindeyiz. İlk günden bugüne kadar hiç irtibatımızı koparmadık ve bu irtibatı devam ettirmeye çalışıyoruz. Bugünde sizlerin şahadetiyle Adıyaman'ımızda 13 bin civarında bir hijyen ve gıda kolisinin dağıtımını yapıyoruz. Bunun 5 bin 200'ü merkezde 5 bin civarındakini Gölbaşı'nda diğerlerini de değişik konteyner kentlerimizde olmak üzere bu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bir hafta içerisinde deprem bölgelerimizde 72 bin gıda ve hijyen kolisini halkımıza buradaki depremzede kardeşlerimizle buluşturacağız inşallah. Bunun için de buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN