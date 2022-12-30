Türkiye Diyanet Vakfı 2022 yılında 40 milyondan fazla kişiye yardım ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, eğitimden sosyal faaliyetlere, barınmadan gıdaya, afetle mücadeleden acil insani yardımlara ve dinî hayatı destekleme faaliyetlerine kadar hayata dokunan her alanda çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre gayrisafi millî hasılaya oranla Türkiye'nin, dünyanın en çok yardım yapan ülkesi olduğunu hatırlatan İzani Turan, "Hayırsever milletimizin destekleriyle insanların yardıma muhtaç olduğu zor günlerde her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yurt içinde Ramazan ve Kurban dönemlerinin yanı sıra deprem, sel, yangın gibi afetler sonrasında ihtiyaç sahiplerinin yanına koşarken yurt dışında da Türk milletinin yardımlarını bekleyen mazlumları yalnız bırakmıyoruz. 'Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar' hedefinden güç alarak ülkemizde ve dünyada toplumsal barış ve huzuru, toplumun dinî, sosyal ve kültürel gelişime yönelik her faaliyeti önemsemekte ve çıkılan bu hayır yolunda yapılan yardımlarla sevinç kapılarının anahtarı olmayı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Vakfımız 2022 yılında 40 milyondan fazla insanın yardımına koştu" dedi.

"YURT İÇİNDE 10 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE YARDIM"

Türkiye'nin 7'den 70'e millet olarak hayırda yarıştığını belirten Turan şunları kaydetti: "Türk milleti olarak en küçük ferdinden en büyüğüne kadar iyilik yolunda büyük gayretler gösteriyoruz, Elhamdülillah. Ülkemizde Ramazan ve Kurban dönemlerinin yanı sıra yıl içerisinde hayırseverlerimizin bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret ediyoruz. Toplumun her kesiminden olan gönüllülerimizle birlikte ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım ulaştırmak için seferber oluyoruz. Ülkemizde 2022 yılında 700 bin fidan dikimi gerçekleştirdik, 1 milyon 246 bin kişiye Ramazan yardımı, 2 milyon kişiye kurban yardımı, 10 bin öğrenciye burs desteği, 15 bin öğrenciye kırtasiye desteği, 1003 şubemizle 3 milyon ihtiyaç sahibine ayni ve nakdi yardım, Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından yürüttüğümüz projelerle 2 milyon kişiye yardım, 2 milyon kişiye zekat yardımı, 150 bin kişiye adak ve akika gibi kurban yardımları olmak üzere yurt içinde 10 milyondan fazla kişiye dokunduk."

Ülkemizin bir gerçeği olan afetlere karşı hızlı ve doğru şekilde müdahale etmek amacıyla 6 ilde AFAD'ın çatısı altında arama-kurtarma ekipleri kurduklarını söyleyen Turan, "Kamu kurumlarıyla eş güdümlü hareket edecek söz konusu arama-kurtarma ekiplerimizin sayısını kısa sürede 81 ile çıkarmayı hedefliyoruz. 'Mobil mutfak tırımız', 'mobil ikram araçlarımız' ve 'mobil mescidimiz' ile olası afette bölgedeki insanların, sahada çalışan personellerin beslenme ve dini ihtiyaçlarını karşılamak için hazır bulunuyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından 'Beslenme Akreditasyon' sertifikası alan ilk sivil toplum kuruluşudur" dedi.

Turan, birçok şehirde faaliyet gösteren "hayır çarşıları" aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz alışveriş yapmasına imkân sağladıklarını belirtti. Afetlerden olumsuz etkilenen mağdur vatandaşları da yalnız bırakmadıklarını kaydeden Turan, "Bartın ve Antalya'da meydana gelen selde, Antalya'da meydana gelen orman yangınında, Düzce'de meydana gelen depremde ve Bartın'da yaşanan maden kazasında Vakfımız tüm imkânlarını vatandaşlarımız için seferber ederek 250 bin kişiye yardım ulaştırdı" diye konuştu.

149 ÜLKEDE 30 MİLYON KİŞİYE YARDIM

"Türk milleti tarihin her döneminde beklenen olmuştur. Türkiye Diyanet Vakfı da bu görevi özverili şekilde yerine getirmektedir" diyen Turan, "2022 yılında Ramazan ve Kurban faaliyetlerimiz kapsamında başta ülkemiz olmak üzere eğitim, su kuyusu, kriz bölgeleri gibi başlıklar altında 149 ülkede 30 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdık. Kimi zaman sıcak bir gülümseme, kimi zaman bir tas çorba, kimi zaman sıcak bir yuva ama en önemlisi de kardeş olduk. Ulaştırdığımız yardımlarla mazlumlara yalnız olmadıklarını hissettirdik" şeklinde konuştu.

Turan, Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla yürüttüğü vekâlet yoluyla kurban kesim çalışmasıyla 2022 yılında Türkiye'de ve 82 ülke 375 bölgede kesilen 525 bin 550 hisse kurbanla yaklaşık 20 milyon mağdura ulaştıklarını söyledi.

350 SU KUYUSU AÇILDI

Ramazan yardımları kapsamında 83 ülke 273 bölgede yaklaşık 895 bin kişiye yardım ulaştırıldığını ifade eden Turan, "Bir Damla Hayat" projesi çerçevesinde 2022 yılında 25 ülkede 350 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak 2 milyona yakın kişinin temiz içme suyundan istifade etmesini sağladıklarını dile getirdi.

Projenin başladığı tarihten günümüze kadar 39 ülkede derinlikleri 50 ile 500 metre arasında değişen 1150 su kuyusu ve vakıf çeşmesini tamamlayarak faaliyete geçirdiklerini aktaran Turan, "2015'te

'Bir Damla Hayat' diyerek hayırseverlerimizin desteğiyle şimdiye kadar suya hasret 8 milyondan fazla insanın temiz suya kavuşmasını sağladık. Ayrıca bu sudan bölgedeki hayvanlar da faydalanmaktadır. Canlıları suya kavuşturmayı tavsiye eden bir dinin ve insanın olduğu her köşeye su taşıyan bir medeniyetin mensupları olarak açtığımız su kuyusu ve vakıf çeşmeleriyle ecdadımızın bizlere bırakmış olduğu mirası yaşatmış oluyoruz" sözlerini kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak toplumların dinî hayatını destekleme yönünde de çalışmalar yürüttüklerini belirten Turan şöyle devam etti: "Diyanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz 'Hediyem Kur'an Olsun' projesi kapsamında 2022 yılında bastırmış olduğumuz mealli Kur'an-ı Kerimleri 36 ülkede kardeşlerimize ulaştırdık. 2022 yılında 89 bini yurt içinde, 161 bini yurt dışında olmak üzere toplamda 250 bin Kur'an-ı Kerim'i ihtiyaç sahiplerine hediye ettik. Projeyi hayata geçirdiğimiz 2015 yılından bu zamana kadar 40 dil ve lehçede bastırmış olduğumuz 1 milyon 497 bin 838 Kur'an-ı Kerim'in ülkemizle birlikte 85 ülkede dağıtımını gerçekleştirdik."

Suriye'de savaşın başladığı ilk günden itibaren savaş mağdurlarının yaralarını sarmaya çalıştıklarını dile getiren Turan, "Bölgedeki en önemli sorunlardan birisi olan barınma sorununa yönelik geliştirdiğimiz 'Bir İyilik Sıcak Bir Yuva' projesi kapsamında 2022 yılında İdlib ve Azez bölgelerinde 5 bin 676, toplamda ise 10 binden fazla konutu tamamlayarak çamur deryası içerisindeki çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelerimizi sıcak bir yuvaya taşıdık" şeklinde konuştu.

Halen krizin devam ettiği, insanlık dramının yaşandığı Arakan, Yemen, Filistin ve Lübnan gibi bölgelerde de yardım çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Turan, "Allah'ın yarattığı her bir canlıyı O'nun emaneti olarak görüyoruz. Elhamdülillah, bu yıl da dünyanın dört bir yanında yolumuzu gözleyen mazlum ve mağdurun umudu olduk. Farklı coğrafyalarda farklı dilleri konuşuyor olsak da muhtaçlara hayırsever milletimizin yardımlarını ulaştırmış olduk. Yurt içi ve yurt dışında toplamda 40 milyondan fazla kardeşimize hayırseverlerimizin emanetlerini ulaştırarak yaşadıkları zorlukları bir nebze de olsa gidermeye gayret ettik" dedi.