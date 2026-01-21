Haberler

Türkiye Diyanet Vakfı 11 ilde yarıyıl eğitim kampları düzenleyecek

Diyanet Bursları kapsamında TDV, ortaöğretim ve lisans düzeyindeki 2 bin 153 burslu öğrenci için 22 farklı program içeren yarıyıl eğitim kampları düzenliyor. Kamplar, 11 ilde gerçekleştirilecek ve öğrencilere akademik gelişim, sosyal beceri güçlendirme ve kariyer planlaması konularında yardımcı olacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet Bursları kapsamında 11 ilde yarıyıl eğitim kampları düzenleyecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ortaöğretim ve lisans düzeyindeki 2 bin 153 burslu öğrenciye yönelik kampta, 22 farklı program gerçekleştirilecek.

Yarıyıl tatilinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Hatay, Diyarbakır, Muğla, Afyonkarahisar, Konya, Kayseri ve Mersin'de düzenlenecek kamp programlarıyla öğrencilere verimli ve nitelikli tatil imkanı sunulması amaçlanıyor.

Öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlanması, kişisel ve sosyal becerilerinin güçlendirilmesi, düşünce dünyalarının zenginleştirilmesi ve kariyer planlamalarına yönelik farkındalık kazanmaları amacıyla planlanan kamp programları, şehirlere göre değişiklik gösterecek.

Alanında uzman isimlerin katılımıyla seminerler, kitap kritikleri ve atölye çalışmalarının gerçekleştirileceği kampta, şehir gezileri, izcilik faaliyetleri ile sportif ve kültürel etkinliklere de yer verilecek.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
