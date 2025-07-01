Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nden Karikatür Tepkisi

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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, bir dergide yayımlanan Hazreti Muhammed karikatürüne tepki göstererek, bunu tahrik edici ve saygısız bir eylem olarak nitelendirdi. Dernek, karikatürün, Gazze'deki soykırımı üzerinden algı yaratma amacı taşıdığını savundu.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatüre tepki gösterdi.

Derneğin açıklamasında, söz konusu karikatürü yayımlayan derginin, Fransız Charlie Hebdo dergisinin çizerlerine özenerek tahrikçiliğe soyunduğu, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı alaycı bir anlayışla tasvir ettiği belirtildi.

Karikatürle, Müslümanların ve Musevilerin peygamberi üzerinden Gazze'deki soykırıma yönelik algı üretilmek istendiği vurgulanan açıklamada, "Siyonist Netanyahu'nun Musevi inançla bir ilişkisi yoktur ve Gazze soykırımı vahşi bir doyumsuzluğun, evanjelist siyonist aklın ürünüdür. Çocuk ve kadınların fosfor bombalarıyla yakıldığı Gazze soykırımını din savaşları çağrışımı algısına indirgemek en hafif ifadesiyle cehalettir." denildi.

Açıklamada, karikatüre tepki gösterilerek, "Medya aracılığıyla gerçekleştirilen rezalet ne bir mizah ne de ifade özgürlüğüdür. Milyarlarca insanın kutsalına saldırmayı sanat ve mizah olarak pazarlama bayağılığı da sanat ve düşünce özgürlüğüne saygısızlıktır." ifadeleri kullanıldı.

Basın özgürlüğünün kutsala saldırı aracı olarak kullanılamayacağının altı çizilen açıklamada, "Kutsallara yönelik saygısızlık ve hakaret, alçakça bir nefret suçu ve lanetlenmesi gereken bir eylemdir. Bu ahlaksız ve provokatif saldırıyı bu ülke insanı ve inançlı bütün insanlık adına lanetliyor ve kınıyoruz." sözlerine yer verildi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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