Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Merkez 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kuruldaki seçim sonucunda genel başkanlığa, Ekrem Erdem yeniden seçildi.

Halil İbrahim Kurşun'un Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başlayan ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği 2021-2023 dönemi faaliyetlerini kapsayan tanıtım filminin gösterildiği kurula, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, eski AK Parti Milletvekili ve eski Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklı katıldı.

Divan Başkanlığını Yusuf Tülün'ün, Divan Başkan Vekilliğini Cemal Özdemir'in, Divan Katipliğini Ahmet Nasuhi Bayrakçı ve Hacer Aktürk'ün yaptığı kurul, Genel Başkan Ekrem Erdem'in açılış konuşmasıyla başladı.

"Toplumlar, millet olmayı ortak bir dile sahip olmakla elde eder"

Erdem, İsrail'in Gazze'de yaşattığı zulme dikkati çekerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkçedeki tahrifat bugün ileri bir safhaya taşınmıştır. Dil devletlerin varlık sebebidir. Kendi dillerini, kültürlerini kaybederek başka bir milletin kültür dairesi içine giren milletler tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir. Dil savunması vatan savunmasıdır. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, vatanı önce dil, sonra ordu bekler. Toplumlar, millet olmayı ortak bir dile sahip olmakla elde eder. Milli varlıklarını da kendi ana dilleri ile koruyabilirler. Tarihin çöplüğü, ana dilleriyle bağları zayıfladığı için sürüleşip sömürgeleşen ve bir süre sonra da kimliksizleşerek yok olup giden milletlerin ibretlik hikayeleriyle doludur. Dünyada söz sahibi bir ülke olmak istiyorsak işe dilimize sahip çıkarak başlamak mecburiyetindeyiz. Unutmayalım, güçlü medeniyetler güçlü dillerle inşa edilebilir. Yüksek bir kültür seviyesine erişebilmek için, yüksek seviyede bir kültür diline sahip olmak gerekir."

Erdem, ders kitapları başta olmak üzere Türkçede karşılığı bulunan yabancı kelimelerin yerine, toplumun her kesimi tarafından kabul görmüş ve Türk kültürüne mal olmuş kelimelerin tercih edilmesi ve bütün bunların bir politika haline getirilmesi gerektiğini ifade ederek, Türkçenin karşı karşıya bulunduğu sorunların önüne ancak doğru bir eğitim sistemi ile geçilebileceğini sözlerine ekledi.

"Dil devletin bekasının çok önemli bir bileşenidir"

TDED Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar da dil çalışmalarındaki eksikliklerin dili korumada temel oluşturacak çabayı desteklemekte yetersiz kaldığına değinerek, milli ve dini değerlerini savunanların özgüven eksikliği olduğunu dile getirdi.

"Dil meselesi, hamasi bir mesele olarak görülmemelidir, devletin bekasının çok önemli bir bileşenidir." diyen Acar, eğitimci ve idarecilerin dil mesuliyetini anlattı.

TDED Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Süleyman Kızıltoprak ise "Dilimize sahip olduğumuz müddetçe ilerlemeye devam edeceğiz. Dilimize sahip çıkmalıyız. İnşallah geleceğimiz güzel olacak." diye konuştu.

Yeni yönetim

TDED Genel Sekreteri Habibe İskender Delibaş'ın "2021-2023 Faaliyet Raporu"nu, TDED Genel Muhasibi Faysal Atmaca'nın "Kesin Hesap Raporu"nu, TDED Denetim Kurulu Üyesi Salih Güzel'in "2021-2023 Denetim Kurulu Raporu"nu okuduğu kurulda TDED Yönetim Kurulu Üyesi Feridun Tekbıyık, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu ibra ederek TDED Tüzüğü'nde değiştirilen maddeleri sundu.

Ekrem Erdem başkanlığında devam edecek derneğin asıl yönetim kurulunda Ahmet Nasuhi Bayrakçı, Ali Bekgöz, Ali Erdem, Ayhan Küçük, Ayşe Nur Çalıkçı, Aytaç Ören, Cemal Özdemir, Faysal Atmaca, Feridun Tekbıyık, Habibe İskender Delibaş, Hülya Gümüştepe, İrfan Çalışan, Mehtap Şenkaya, Nedret Apaydın, Orhan Albayrak, Osman Kaymak, Ömer Berkli, Önder Piyade, Salih Güzel, Seyfettin Dilaver, Seyfullah Şahbaz, Üzeyir İlbak, Yusuf Murat Gürbüz ve Zekeriya Kaan yer alacak.

Yedek yönetim kurulunda ise Atilla Kırali, Ömer Duman, Hacer Aktürk, Elif Tokkal, Niyazi Gedik, Hikmet Tekiroğlu, Ekrem Sırma, Yusuf Bardak, Ramazan Topdemir, Filiz Ferhatoğlu, Fatma Soylu, Ali Karaca, Eyüp Taşkıran, Ö. Ertuğrul Yıldız, Fatma Betül Odabaş, Hatice Hacer Erdem, Sevil Boğazkesen, Nazif Cebeci, Necip Fazıl Poyraz, Dursun Topaloğlu, Köksal Sarıca, Neşe Yıldırım, Betük Köse Karaca, Metin Demir ve Enes Aygün bulunuyor.

Asıl denetim kuruluna ise Fatih Tuna, Metin Ekrem Korkmaz ve Nevzat Gürler, yedek denetim kuruluna Ahmet Kaya, Adnan Kaya ve Kadir Cemil Arslan, asıl disiplin kuruluna Namık Ayhan, Gökhan Türkoğlu ve İlhan Kurt, yedek disiplin kuruluna Ali Güner, Sertaç Güldemir ve Ali Can Barık seçildi.

Yüksek İstişare Kurulu ise Prof.Dr. Ahmet Cevat Acar, Prof.Dr. Ahmet Koçak, Prof.Dr. Ali Fuat Arıcı, Prof.Dr. Ali Şükrü Çoruk, Prof.Dr. Dursun Ali Tökel, Prof.Dr. Hacı Duran, Prof.Dr. Hanifi Vural, Prof.Dr. Hayati Develi, Prof.Dr. İbrahim Gültekin, Prof.Dr. Mustafa Balcı, Prof.Dr. Nurullah Genç, Doç.Dr. Ömer Menekşe, Prof.Dr. Ömer Torlak, Doç.Dr. Özkan Sapsağlam ve Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak olarak belirlendi.