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Türkiye Destekli Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in Yüzde 80'ini Ele Geçirdi

Türkiye Destekli Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in Yüzde 80'ini Ele Geçirdi
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Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç kentinin yüzde 80'inin Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu tarafından kontrol altına alındığı bildirildi. PKK/YPG ile mücadelede sona yaklaşıldığı iddia edilirken, Kürt gruplar ise çekilmenin söz konusu olmadığını açıkladı.

Türkiye tarafından desteklenen Suriye Milli Ordusu'nun, Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve YPG tarafından kontrol edilen Münbiç kentinin yüzde 80'ini ele geçirdiği duyuruldu. Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Fırat'ın batısında yer alan Münbiç'in yüzde 80'ini kontrolü altına aldığı öne sürüldü. SMO'nun açıklamasında "PKK/YPG'ye karşı verilen mücadelede zafere çok az kalınmıştır. Münbiç'in PKK/YPG'nin elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülmektedir. Bütün örgüt unsurları bölgeden temizlenmektedir" ifadeleri kullanıldı. Kürt gruplar tarafından yapılan açıklamada ise bölgeden çekilmenin söz konusu olmadığı, çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Türkiye-Suriye sınırının yaklaşık 30 kilometre güneyinde yer alan Münbiç, 2011'de başlayan Suriye iç savaşının ilerleyen safhalarında IŞİD'in kontrolüne girmiş ve 2016'da ABD destekli Kürt Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) IŞİD'i etkisiz hale getirmesiyle bu grubun eline geçmişti. Washington ile Ankara arasında yürütülen görüşmelerde ABD, IŞİD'in bölgede tamamen yok edilmesinin ardından YPG'nin Münbiç ve çevresinden çıkacağı vaadinde bulunmuş ancak bu gerçekleşmemişti.

Türkiye'nin, 2019 yılında bölgede düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Rusya ile yaptığı müzakerelerde de yine YPG'nin Münbiç'ten çıkması konusunda mutabık kalınmış olmasına rağmen Kürt milisler yaklaşık 75 bin nüfuslu kenti terk etmemişti. Türkiye'nin Suriye topraklarında oluşturmak istediği 30 kilometre derinliğindeki güvenlik bölgesinin içinde kalan tarihi Münbiç kenti, stratejik öneme sahip. YPG'yi de bünyesinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, 2022 yılında yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı askeri operasyonların insani kriz yaratacağını ve IŞİD'e karşı mücadeleyi zayıflatacağını savunmuştu.

Deyrizor'da muhaliflerle YPG çatışması

Suriye'nin doğusunda yer alan ve Esad rejimine bağlı askerlerin 6 Aralık'ta bölgeden çekilmesiyle YPG'nin kontrolüne geçen Deyrizor kentine de muhalif gruplar tarafından saldırı düzenlendiği ve kentin bir kısmının söz konusu grupların eline geçtiği bildiriliyor.

Fırat nehri üzerine yer alan Deyrizor, Suriye'nin en zengin petrol yataklarından biri olan, bölgedeki El Ömer petrol sahası sebebiyle büyük bir öneme sahip. Söz konusu petrol sahası içinde ABD askerlerinin konuşlandığı bir de üs bulunuyor. Sık sık Kürt milislerle Arap aşiretleri arasında silahlı mücadelelere sahne olan bölgede son olarak geçen Ağustos ayında yaşanan çatışmalarda en az altı kişi ölmüş 19 kişi de yaralanmıştı.

ANKA,DW / ET,HS

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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