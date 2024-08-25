Türkiye'den Yunanistan'a kaçak geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını duyurdu. Yapılan incelemeler sonunda şahısların 8'inin FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'den, Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 9 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi."