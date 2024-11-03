Türkiye'den Yunanistan'a Geçmeye Çalışan FETÖ Mensubu 2 Kişi Yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu iki kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 2 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.