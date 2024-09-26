Türkiye'den Yunanistan'a Ege Denizi İhlalleri Tepkisi

(ANKARA) - Yunan Sahil Güvenlik botunun Ege Denizi'nde Türk karasularını ihlal etmesine ilişkin üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkimiz Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde iletilmiştir. Bu tip hadiselerde izlenen diplomatik prosedür bellidir ve senelerdir harfiyen yerine getirilmektedir. İhlallerin ardından gerekli girişimlerin yapılmadığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Yunan Sahil Güvenlik botunun Ege Denizi'nde Türk karasularını ihlal etmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisi olaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkimiz Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde iletilmiştir. Bu tip hadiselerde izlenen diplomatik prosedür bellidir ve senelerdir harfiyen yerine getirilmektedir. İhlallerin ardından gerekli girişimlerin yapılmadığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.