Büyükelçi Yılmaz, Suriye'de sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasını kaygıyla izlediklerini belirtti

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, YPG/SDG'nin Deyr Hafir ve Meskene'deki sivillerin tahliyesine izin vermediğini vurgulayarak, sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasının kaygı verici olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, terör örgütü YPG/SDG'nin, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Deyr Hafir ve Meskene bölgesinden sivillerin ayrılmasına izin vermediğini belirterek, "Sivillerin, parçası olmadıkları bir savaşta canlı kalkan olarak kullanılmasını kaygıyla izliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Deyr Hafir ve Meskene'deki sivillerin tahliyesi için açılan insani koridora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Yılmaz, Suriye ordusunun Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerine düzenlediği operasyon sırasında, terör örgütünün Halep'teki sivil yerleşim bölgelerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda Deyr Hafir ve Meskene'nin merkez haline geldiğini kaydetti.

Terör örgütü YPG/SDG'nin Deyr Hafir ve Meskene'deki sivillerin ayrılmasına izin vermediğini aktaran Yılmaz, "Sivillerin, parçası olmadıkları bir savaşta canlı kalkan olarak kullanılmasını kaygıyla izliyoruz." ifadesine yer verdi.

Suriye ordusu, terör örgütünün bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan gerçekleştirmesi nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.

Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere işgal altındaki bölgelerde yer alan sivillerin tahliyesi için Suriye ordusu bölgede insani koridor açma kararı almıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
