Türkiye'den yola çıkan 3'üncü "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı - Haberler

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Türkiye'den yola çıkan 3'üncü "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Türkiye'den Afganistan'a yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesi taşıyan 3'üncü "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı.

Türkiye'den Afganistan'a yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesi taşıyan 3'üncü "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı.

Türkiye'den Afganistan'a giden 3'üncü "İyilik Treni" ülkeye ulaştı. Yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesi bulunan tren, Torghundi Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Afganistan'ın batı vilayeti Herat'a geldi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nin paylaştığı bilgilere göre AFAD, Kızılay ve diğer Türk kurumları işbirliği ile düzenlenen organizasyonlarda şu ana kadar gelen iki trenle ülkenin çeşitli bölgelerindeki 15 bin 200 Afgan aileye yardım dağıtıldı.

(Sultan Faizy-Musa Erdoğan/İHA)

Türkiye'den yola çıkan 3'üncü İyilik Treni Afganistan'a ulaştı

Türkiye'den yola çıkan 3'üncü İyilik Treni Afganistan'a ulaştı

Türkiye'den yola çıkan 3'üncü İyilik Treni Afganistan'a ulaştı

Türkiye'den yola çıkan 3'üncü İyilik Treni Afganistan'a ulaştı

Türkiye'den yola çıkan 3'üncü İyilik Treni Afganistan'a ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Afganistan, Türkiye, Yerel, Güncel, Haberler

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