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Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 3 kişi yakalandı

Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 3 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri terör örgütü PKK/KCK mensubu 3 kişinin yakalandığı bildirildi.

Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri terör örgütü PKK/KCK mensubu 3 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

Yunanistan Türkiye PKK Güncel Haberler

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