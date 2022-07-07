Türkiye'den Uganda'ya bisiklet desteği
AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği ve Türkiye merkezli Keşkül Derneği, Uganda'da ihtiyaç sahiplerine 32 bisiklet ve 2 motosiklet desteğinde bulundu.
Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği ve Türkiye merkezli Keşkül Derneği, Uganda'da ihtiyaç sahiplerine 32 bisiklet ve 2 motosiklet desteğinde bulundu.
Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, yardımla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk halkı her ne pahasına olursa olsun Ugandalılara destek olmaya devam ediyor." dedi.
İhtiyaç sahiplerinin kullanımına verilmek üzere 32 bisiklet ve 2 motosiklet, Uganda Müftüsü Şeyh Muhammed Ali Waiswa'ya teslim edildi.
Teslim töreninde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Uganda Koordinatörü Ömer Aykon da bulundu.
AA / Gökhan Kavak - Güncel