Haberler

Bakan Yumaklı: 2025'te 1 Milyon 351 Bin Ton Tohum Üretimine Ulaştık, 368 Milyon Dolar İhracat Gerçekleştirdik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin tohum üretiminin 1 milyon 351 bin ton olduğunu ve 368 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tohum üretim ve ihracatına ilişkin, "2025 yılı itibarıyla 1 milyon 351 bin ton üretime ulaştık. 368 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sertifikalı tohum üretimi ve ihracatında yükselişimizi sürdürüyoruz. 2025 yılı itibarıyla; 1 milyon 351 bin ton üretime ulaştık. 368 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Tohumda yerli ve milli gücümüzü artırıyor, Türkiye'yi küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

Arda'yı keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama
Prof. Dr. Şener ezberleri bozdu! Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı

Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı!
Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu

Yeni dizisindeki partneri belli oldu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

Arda'yı keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! 'Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik'

Kirli para trafiğini anlattı! "Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik"