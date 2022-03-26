Türkiye'den, Suudi Arabistan'daki sivillere yönelik saldırıya kınama - Haberler

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Türkiye'den, Suudi Arabistan'daki sivillere yönelik saldırıya kınama

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Türkiye'den, Suudi Arabistan'daki sivillere yönelik saldırıya kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Suudi Arabistan'da sivillere yönelik yapılan roketli saldırıyı kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Suudi Arabistan'da sivillere yönelik yapılan roketli saldırıyı kınadı.

Bakanlık'tan, Suudi Arabistan'daki sivilleri hedef alan saldırılarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "25 Mart günü Suudi Arabistan'daki sivil hedeflere yönelik olarak insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bölgemizin huzur ve istikrarını hedef alan bu tür terör eylemlerinin bir an önce son bulması elzemdir. Bu çerçevede, Suudi Arabistan'la dayanışmamızı ve Körfez bölgesinin güvenliğine olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Suudi Arabistan, Mart, Güncel, Haberler

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