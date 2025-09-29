Haberler

Türkiye'den Suriye'ye Gönüllü Dönüşler 509 Bin 387 Kişiye Ulaştı

Türkiye'den Suriye'ye Gönüllü Dönüşler 509 Bin 387 Kişiye Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren 509 bin 387 Suriyeli'nin Türkiye'den ülkelerine geri döndüğünü açıkladı. Gönüllü geri dönüşlerin 2016'dan bu yana toplamda 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştığı belirtildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, " Suriye'nin özgürleşmesinden sonra 509 bin 387 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine dönüş yaptı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya, " Suriye'nin özgürleşmesinden sonra 509 bin 387 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine dönüş yaptı. Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 509 bin 387 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Göç yönetiminde dünyaya örnek bir model ortaya koyduklarını aktaran Yerlikaya, "Ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri en önemli merkezlerden birisi, Adana Sarıçam'daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Ülkenin başkenti 12 saatlik saldırıda harabeye döndü! Görüntüler korkunç

12 saatlik saldırı sonrası ülkenin başkenti havadan görüntülendi
1'i çocuk 5 kişiye mezar olan korkunç kaza saniye saniye kamerada

1'i çocuk 5 kişiye mezar olan korkunç kaza saniye saniye kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev tavuk markasına rekor ceza

KAP açıklaması geldi! Türkiye'nin dev tavuk markasına rekor ceza
Kiracısıyla anlaşmazlık yaşayan Hülya Avşar, mahkemeye başvurup istediğini aldı

Kiracısını mahkeme ile dize getirdi! İşte alacağı rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.