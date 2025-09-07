Türkiye'den Suriye'ye Geri Dönüşler Artıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşar Esad iktidarının devrilmesinden bu yana geçen dokuz ayda, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 475 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü duyurdu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşar Esad iktidarının devrilmesinin arından Suriye'de yaşanan gelişmelerle birlikte Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün hız kazandığını dile getirdi.

X hesabından konuya dair bir paylaşımda bulunan Yerlikaya, "Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın mesajında ayrıca, ülkesine dönen bazı Suriyelilerle yapılan kısa röportajlar ve sınır kapılarından geçişlerin yer aldığı bir video da paylaşıldı:

Geçen yılın Aralık ayında önce Halep'i daha sonra Şam'ı ele geçirerek Beşar Esad iktidarını deviren, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif ittifakın lideri Ebu Muhammed Colani, bir süre sonra yeniden gerçek ismi olan Ahmed Şara'yı kullanmaya başlamış ve Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı olmuştu.

Geçen dokuz ay içinde ülkede, Alevi, Kürt ve Dürzi azınlıklarla merkezi yönetim arasında kısa süreli çatışmalar yaşandı. İstikrarın ve güvenliğin henüz tam olarak sağlanamadığı Suriye'ye yönelik ABD ve Avrupa Birliği yaptırımlarının geçen Mayıs ayında kaldırılması, ekonominin ve devlet yapılanmasının güçlendirilmesi adına önemli sayılıyor.

Türkiye, Esad sonrası Suriye yönetimine en fazla destek veren bölge ülkelerinden biri konumunda.