Haberler

Büyükelçi Yılmaz: "Suriye'de savaş koşullarının bitmesi ve barışın inşası en büyük dileğimizdir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'de savaş koşullarının sona ermesi ve barışın inşası için yoğun bir çağrıda bulundu. Yılmaz, bu sürecin bölgesel istikrarı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve güvenliği için savaş koşullarının bitmesi ve barışın inşasının en büyük dilekleri olduğunu belirtti.

Büyükelçi Yılmaz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de barışın inşasının en büyük dilekleri olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Suriye'nin istikrarı, toprak bütünlüğü ve güvenliği için savaş koşullarının bitmesi ve barışın inşası en büyük dileğimizdir. Bu sürecin bir an önce neticelenerek kalkınma ve gelişme gündemine odaklanmamız iki ülke ilişkilerini daha da geliştirecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda

Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

Fenerbahçe için flaş açıklama
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı

Takıma soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı