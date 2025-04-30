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Türkiye'den Suriye'nin Güneyindeki Şiddet Eylemlerine İlişkin Açıklama

Türkiye'den Suriye'nin Güneyindeki Şiddet Eylemlerine İlişkin Açıklama
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin güneyinde yaşanan şiddet eylemlerinin sona erdirilmesi için diyalog ve sağduyu çağrısında bulundu. Türkiye, Suriye toplumundaki tüm unsurlar arasında barış ve uzlaşıya destek vereceğini belirtti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin güneyinde yaşanan şiddet eylemlerine ilişkin olarak, " Suriye'nin güneyinde yaşanan şiddet eylemlerinin, Suriye yönetimi ile bölgedeki yerel unsurlar arasında diyalog ve sağduyu yoluyla sona erdirileceğine ve olaylarda rolü olan kişilerin adalet önüne çıkarılacağına inancımız tamdır" ifadesini kullandı.

Keçeli, Suriye'nin güneyinde yaşanan şiddet eylemlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Keçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin güneyinde yaşanan şiddet eylemlerinin, Suriye yönetimi ile bölgedeki yerel unsurlar arasında diyalog ve sağduyu yoluyla sona erdirileceğine ve olaylarda rolü olan kişilerin adalet önüne çıkarılacağına inancımız tamdır. Suriye'nin bu hassas döneminde, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun üzerine düşen görev, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine katkı sağlamak ve toplumsal uzlaşı yolunda atılan adımları desteklemektir. Bu çerçevede, İsrail'in Suriye'deki birlik ve bütünlük çabalarına zarar vermekte olan hava saldırılarını sona erdirmesi gerekmektedir. Türkiye, Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar arasında uzlaşı ve barış çabalarına destek vermeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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