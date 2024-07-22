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Türkiye'den Sudan'a 2.408 Ton İnsani Yardım Malzemesi Gönderildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesini Türkiye'den Sudan'a taşıyan gemi bu ülkeye ulaştı. Yardım malzemeleri Sudan makamlarına teslim edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 408 tonluk insani yardım malzemesini Türkiye'den Sudan'a taşıyan gemi bu ülkeye ulaştı.

Afad'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemesinden oluşan yardım, Sudan makamlarına törenle teslim edildi.

Törene Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği yetkilileri, Sudan Kızılayı yetkilileri, Sudan Dışişleri Bakan Vekili, Sudan Sağlık Bakan Vekili, Sudan Sosyal Kalkınma Bakan Vekili ve Sudan Ulusal Yardım Komiserliği Vekili katıldı.

Sudan'a gönderilen yardım gemisinde 1986 ton gıda malzemesi, 160 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 128 ton kıyafet, 90 ton hijyen malzemesi ve 44 ton battaniye ve çeşitli barınma malzemesi bulunuyor.

Sudan'a ulaştırılması için AFAD öncülüğünde hazırlanan gemi 13 Temmuz'da Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıkmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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