Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği - Haberler

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Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği

AA - Gökhan Kavak - Güncel
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Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulunduğu bildirildi.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulunduğu bildirildi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 aşılarının Somalili yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye tarafından Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulunulduğu bilgisi paylaşılırken Afrika ülkelerine 15 milyon doz Kovid-19 aşısı desteği yapılacağı kaydedildi.

Somali'de 26 bin 400 Kovid-19 vakası görülürken 1348 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

Mogadişu, Türkiye, Sinovac, Somali, Güncel, Haberler

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