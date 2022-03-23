Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulunduğu bildirildi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 aşılarının Somalili yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye tarafından Somali'ye 290 bin doz Sinovac aşısı desteğinde bulunulduğu bilgisi paylaşılırken Afrika ülkelerine 15 milyon doz Kovid-19 aşısı desteği yapılacağı kaydedildi.

Somali'de 26 bin 400 Kovid-19 vakası görülürken 1348 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.