Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti ve saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

" Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıyı güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Nijerya'ya destek olmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
