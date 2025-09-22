Emine Erdoğan Himayesinde 'Sıfır Atık Mavi - Damla Damla' Sergisi New York'ta Açılıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulanan Sıfır Atık Hareketi kapsamında, New York'ta 'Sıfır Atık Mavi - Damla Damla' sergisi düzenlenecek.

Açılışını Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un gerçekleştireceği etkinlikte 'Mavinin Farkında Mısın?' (Are You Blue Aware? ) sloganı ile suyun önemine dikkat çeken görsel ve işitsel eserler yer alacak. Suyun önemini anlatan sunumlar yapılacak.

Etkinlik kapsamında Türkiye'nin Van, Salda, Meke ve Beyşehir gölleri ile İzmit Körfezi'nde yürüttüğü su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaları uluslararası topluma aktarılacak.