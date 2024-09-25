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Türkiye'den Lübnan'a İnsani Yardım Uçağı Ulaştı

Türkiye'den Lübnan'a İnsani Yardım Uçağı Ulaştı
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Türkiye, Lübnan'a insani yardım taşıyan bir uçak gönderdi. Uçak, Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na indi ve Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, bu yardımı, İsrail'in saldırılarına karşı halkları için bir dayanışma mesajı olarak değerlendirdi.

Türkiye'den Lübnan'a insani yardım taşıyan uçak, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na ulaştı.

Uçağı, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy karşıladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, yaptığı açıklamada, "Türk yardım uçağı, İsrail'in acımasız saldırısına karşı halkımıza bir dayanışma mesajı gönderiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin gönderdiği yardım uçağında 30 ton insani ve tıbbi yardım malzemesi bulunuyor.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel

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