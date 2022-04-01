Türkiye'den Lübnan'a gemiyle insani yardım gönderildi

Türkiye'den Lübnan'a insani yardım malzemesi götürecek 58 tırı taşıyan gemi için uğurlama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, AFAD koordinasyonunda 19 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle hazırlanan ve 960 ton gıda malzemesi ile un bulunan 58 tır, "İyilik Gemisi"ne yüklenmek üzere Taşucu Limanı'na geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, uğurlama töreninde, Türk milletinin tarih boyunca mazlum coğrafyalara el uzattığını söyledi.

Lübnan'da yaşanan olaylardan dolayı ekonomik sıkıntıların bulunduğunu aktaran Çataklı, şöyle konuştu:

"Sadece son bir aya bakarsak, iki hafta önce başlamıştık. Bu üçüncü gemiyi Lübnan'a gönderiyoruz. İlk ikisinde 33 tır göndermiştik. Bugün gönderilen 58 tırla birlikte toplam yardım 91 tır olacak. Bugünkü 960 tonluk insani yardım malzemesiyle 1484 ton yardım malzemesini oraya ulaştırmış olacağız. Burası bizim kapı komşumuz. Siz lüks bir villada yaşasanız yanı başınızda metruk bir bina olsa rahat edebilir misiniz? Edemezsiniz. Ülkeler de böyledir. Bugün Suriye'deki huzursuzluk bizi rahat bırakıyor mu? Ukrayna rahat bırakıyor mu? Geçmişte Irak, İran rahat bıraktı mı? Bırakmadı. Komşuluk da böyle bir şey. Orada bir sıkıntı varsa ona el uzatmak bize düşen bir vazife."

Çataklı, bugünkü yardımlarda 19 sivil toplum kuruluşunun desteğinin olduğunu anımsatarak, "Bu giden gemide sadece yükler yok. Milletimizin muhabbeti var. Biz sadece ramazanda iftar sofralarında sevinç olalım diye değil, sadece sahurlarına sevinç olalım, muhabbet katalım diye değil aynı zamanda Lübnan'daki kardeşlerimizin eksikliklerine tamam olmak niyetindeyiz. Elbette bu gönderdiğimiz yardımlarla oradaki bütün sorunları çözemeyeceğiz ama onlara bir umut vereceğiz. Milletimizin sevgisini, muhabbetini taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da Türk milletinin dünyanın neresinde yardıma muhtaç kişi varsa oraya el uzattığını ifade etti.

Türkiye'nin Lübnan'a yardım konusunda büyük fedakarlık yaptığını vurgulayan Su, "Dil, renk, inanç... Bunların hiç birini gözetmeksizin herkesin yardımına koşmak için ülke olarak gereken gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek, "Lübnan'a 2 gemi gönderdik. Bu üçüncü gemi olacak. Oradaki ihtiyaç sahiplerine milletimizin merhametini, iyilik duygularını götürme imkanı olacak." dedi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin okuduğu duanın ardından, insani yardımları taşıyan tırlar gemiye yüklendi.