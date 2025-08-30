Türkiye'den Küresel Sumud Filosu'na katılacak aktivistler yarın yola çıkacak

Türkiye'den "Küresel Sumud Filosu"na katılacak aktivistler, yarın Tunus'a doğru hareket edecek.

Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara kuruluşlarının birleşimiyle oluşan "Küresel Sumud Filosu", onlarca gemiyle Gazze'ye gıda ve insani yardım götürmek ve ablukayı kırmak için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Filistin'i destekleyen, 44 ülkeden binlerce aktivistin katılımıyla oluşan filo, İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için yarın İspanya'dan, 4 Eylül'de de Tunus'tan hareket etmeyi hedefliyor.

Filonun Türkiye Delegasyonu da yarın Tunus'a doğru hareket edecek, 4 Eylül'de de Gazze'ye doğru yol alacak.

"Gemilerimiz, sefere hazır şekilde limanlara çekildi"

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Üyesi Ramazan Tunç, AA muhabirine, aktivistlerin İspanya'da gemilere binmek için hazır olduklarını söyledi.

Türkiye'den yarın Tunus'a doğru hareket edecek ekibin de birkaç gün içinde filoya dahil olacağını belirten Tunç, "Gemilerimizin hepsi hazır, teknik kontrollerden geçtiler. Şu anda sefere hazır şekilde limanlara çekilmiş durumdalar." diye konuştu.

Gemilerin temel insani yardımları taşıyacağı bilgisini veren Tunç, "Bu gemiler, barışçıl ve insani amaçlarla yola çıkacak. İnsani yardımların kesintisiz bir şekilde Gazze'ye ulaşması hedefiyle yola çıkacağız." dedi.

"Tarihin doğru tarafında yer almak, en önemli motivasyonumuz"

Filoya katılacak aktivistlerden Mustafa Eminoğlu da Gazze'de son iki yıldır yaşanan soykırımı durdurmak için yola çıktıklarını söyledi.

Gazze'ye doğru hareket edecekleri için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Eminoğlu, "Bu tarihi yolculuğun heyecanı ve önemlisi, umudunu taşıyoruz. Küresel Sumud Filosu'na katılarak tarihin doğru tarafında yer almak, soykırıma karşı pozisyon almak, en önemli motivasyonumuz. Bir çocuğa bile ulaşabilsek, mamaya, gıdaya erişimini sağlayabilsek filonun amacına ulaştığını kabul ederiz. Burada hedef 44 ülkenin katılımıyla tüm dünyanın 'Yeter' dediği bir ortamın oluşturulmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"Onlarca gemiyle bu vahşi ablukayı kırmak için yola çıkıyoruz"

Ahmet Karaaslan da tüm dünyanın Gazze'deki soykırım karşısında imtihan verdiğini söyledi.

Dünyanın neresinde olursa olsun, zulüm varsa karşısında yer almanın sorumluluk olduğunun altını çizen Karaaslan, "44 ülkeden bu filoya katılım var. Millet, ırk, fikir farkı gözetilmeksizin tüm insanlık, İsrail'in bu vahşi ablukasını kırmak için ciddi bir hazırlık içerisinde. Daha önce birçok çalışma yapıldı. Şimdi ise onlarca gemiyle bu vahşi ablukayı kırmak için yola çıkıyoruz. Biz de tüm risklere rağmen bu filoda yer almayı bir sorumluluk olarak görüyoruz." dedi.

Deniz yolculuğunun günlerce süreceğini belirten Karaaslan, "Bu yolculukla ilgili endişelerimiz var ama Gazze ile ilgili endişelerimiz daha büyük. İsrail, müdahale edebilir, kardeşlerimizi şehit edebilir, şiddet uygulayabilir ama tüm bu risklerle beraber bu yolculuğa umutla, azimle, kararlılıkla ve cesaretle hep birlikte çıkacağız." ifadelerini kullandı.