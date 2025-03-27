2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında

Otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor

Dünyaca ünlü bankacılık devinden Türkiye'ye dev yatırım
İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da iki metro istasyonu kapatıldı
Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var

Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var

Türkiye'den Kore Cumhuriyeti'ne Taziye Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Kore Cumhuriyeti'nde devam eden orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı tarafından Kore Cumhuriyeti'nde meydana gelen orman yangınları hakkında yapılan açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi ana sayfasında yapılan açıklamada,"Kore Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz haftadan beri devam etmekte olan orman yangınları sonucunda meydana gelen can kayıpları, yaralanmalar ve tahribattan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title