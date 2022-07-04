Türkiye'den Karadağ'daki arşiv ve müze envanterinin dijitalleştirilmesine destek - Haberler

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Türkiye'den Karadağ'daki arşiv ve müze envanterinin dijitalleştirilmesine destek

AA - Lejla Biogradlija - Güncel
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Türkiye'den Karadağ'daki arşiv ve müze envanterinin dijitalleştirilmesine destek

Türkiye, Karadağ'daki arşiv ve müze envanterinin dijitalleştirilmesine destek verecek.

Türkiye, Karadağ'daki arşiv ve müze envanterinin dijitalleştirilmesine destek verecek.

Karadağ Kültür ve Medya Bakanı Mase Vlaovic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan'ı kabul etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Ozan, Karadağ'daki arşiv ve müze envanterinin dijitalleştirilmesine destek vereceklerini ifade ederek, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında Türkiye'de çok sayıda etkinliğin düzenleneceğini belirtti.

Vlaovic de Karadağ'ın Türkiye'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerine destek vermeye hazır olduğunu dile getirerek, görüşmede karşılıklı öğrenci ziyaretlerinin de ele alındığını aktardı.

Görüşmeye katılan TİKA Karadağ Koordinatörü Abdurrahman Toprak da Cetinje'deki elçilik binasının yenilenmesiyle özellikle ilgilendiklerini ifade ederek, binaya Drama Sanatları Fakültesinin taşınacağını kaydetti.

AA / Lejla Biogradlija - Güncel

Songül Ozan Cumhuriyet Karadağ Türkiye Güncel Haberler

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