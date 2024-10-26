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Türkiye'den İsrail'in İran Saldırısına Sert Tepki

Türkiye'den İsrail'in İran Saldırısına Sert Tepki
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını kınadı ve bölgede artan şiddete dikkat çekti. Bakanlık, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, " İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazze'de soykırım işleyen, Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan'da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir. İsrail'in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği hava harekatını kınayarak tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazze'de soykırım işleyen, Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan'da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir. İsrail'in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir.

Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz. Orta Doğu'da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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