Türkiye'den İran'a yasa dışı geçiş girişimi: 1 DEAŞ üyesi ve 2 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla İran'a geçmeye çalışan 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu, 2 kişinin yakalandığını duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla İran'a geçmeye çalışan 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu, 2 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel