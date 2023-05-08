Üye Girişi
Haberi Paylaş
Türkiye'den İran'a yasa dışı geçiş girişimi: 1 DEAŞ üyesi ve 2 kişi yakalandı

Türkiye'den İran'a yasa dışı geçiş girişimi: 1 DEAŞ üyesi ve 2 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla İran'a geçmeye çalışan 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu, 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla İran'a geçmeye çalışan 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu, 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title